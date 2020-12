Um seine berufliche Laufbahn für die Zeit nach dem Sport in ein paar Jahren vorzubereiten, konzentriert er sich in Zukunft auf die Bundesliga-Aufgaben mit dem Paderborner Squash Club sowie seine Einsätze für die Nationalmannschaft. Rösner wird sich im Sportmanagement fortbilden und tätig sein. Dafür pendelt er ab Januar zwischen Paderborn und Würzburg: Zum einen wird er in Würzburg beim TSC Heuchelhof in die Vereinsführung einsteigen und auch als Trainer fungieren. Zum anderen absolviert er eine Fitnesstrainer-Lizenz, um ab dem Frühjahr in der Vitality Lounge, einem neuen Fitness- und Gesundheitsstudio in Schloß Neuhaus, aktiv zu sein. Dafür beendet der Weltranglistenachte seine internationale Einzelkarriere und wird nicht mehr an Turnieren der Professional Squash Association teilnehmen.

„Die letzten Monate, geprägt von der Corona-Pandemie, haben mir viel Zeit zum Nachdenken und Bewerten der Situation gegeben. Es ist ein gutes Gefühl, die Entscheidung getroffen zu haben, nicht mehr PSA zu spielen, denn die Zeit ist reif für eine Veränderung“, erklärt der 33-Jährige, der mit seiner Frau Vivien und dem fast zweijährigen Sohn Liam in Paderborn-Elsen lebt. Vor allem freue er sich auch darauf, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. „Simon hat die Erfolgsgeschichte des PSC in den letzten 16 Jahren maßgeblich mitbestimmt und wir sind sehr froh, dass er Paderborn weiterhin als Lebensmittelpunkt betrachtet und für den PSC in der Bundesliga spielt“, sagt Andreas Preising, 1. Vorsitzender des Paderborner Squash Clubs.

Von 2007 bis 2017: Elfmal in Folge Deutscher Einzelmeister – auch diese Serie von Simon Rösner dürfte unerreicht bleiben. Dieses Bild zeigt ihn nach seinem letzten DM-Triumph im Jahr 2017. Anschließend trat Rösner nicht mehr bei den nationalen Titelkämpfen an und überließ den Thron seinem Vereinskollegen Raphael Kandra (links). Foto: Henning Angerer

2004, gerade 16 Jahre alt, wurde Simon Rösner Profi, zog von Würzburg nach Paderborn, um fortan eine ihresgleichen suchende Titelsammlung anzulegen: Elf Deutsche Mannschaftsmeistertitel, elf Deutsche Einzel-Titel, sieben Europapokalsiege und neun PSA-Titel, darunter der Gewinn des Tournament of Champions im Jahr 2018, sowie die Goldmedaille bei den World Games 2017 stehen für den Ausnahmesportler bisher unter anderem zu Buche. „Das Highlight bleibt für mich der Sieg beim Tournament of Champions in der Grand Central Station von New York. Das ist etwas, was ich niemals vergessen werde und ein Erfolg, von dem ich nicht zu träumen gewagt hätte, als ich 2004 mit meiner Profi-Karriere begonnen habe“, sagte die ehemalige Nummer drei der Welt.

„Simon ist ein Sympathieträger und ein großes Vorbild im deutschen Sport. Vor seiner getroffenen persönlichen Entscheidung haben wir großen Respekt und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, sagt Anna Wedegärtner, PSC-Geschäftsführerin. Aufgrund seiner internationalen wie nationalen Erfolge wurde Rösner sechs Mal in Paderborn und zwei Mal in Würzburg zum Sportler des Jahres gewählt.