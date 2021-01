Nach intensiven Vorplanungen waren sich die Verantwortlichen um Präsident Wolfgang Krenz am Ende einig: „Die Vernunft geht vor. Die aktuelle Entwicklung der Infektionslage in Deutschland lässt uns nur diese verantwortungsbewusste Entscheidung.“ Man habe dabei letztendlich im Interesse und zum Schutz der vielen tausend beteiligten Läuferinnen und Läufer sowie der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gehandelt.

Ein weiteres Festhalten an dem traditionellen Termin am Karsamstag wäre für die Macher des ältesten Straßenlaufs Deutschlands aber auch ein unkalkulierbares wirtschaftliches Risiko gewesen, da bei solch einer Großveranstaltung zahlreiche Kosten schon in der Vorplanung entstehen.

Thomas Lippe, Pressesprecher des SC GW Paderborn, hat aber auch noch positive News zu vermelden: „Unser Team arbeitet bereits an der Realisierung des im vergangenen Jahr erstmalig und bereits sehr erfolgreich durchgeführten Oster-Solo-Laufes.“ Weitere Informationen zum Oster-Solo-Lauf 2.0 sollen bereits in Kürze folgen. Das Osterlauf-Orgateam um Cheforganisator Christian Stork plant einige interessante Neuerungen, die dafür sorgen werden, dass die jahrzehntelange Tradition eines großen Laufevents am Osterwochenende auch in diesem Jahr nicht abreißt.

Ebenfalls der aktuellen Pandemielage zum Opfer fällt der für Ende Januar angedachte Nachholtermin des Paderborner Martinslaufes aus 2020. Geplant ist nun, die fünfte Auflage im November 2021 über die Bühne gehen zu lassen.