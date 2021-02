Teams werden immer größer und stärker

2. virtuelle 7CRun-Serie startet in der Schweiz: 8220 Laufteilnahmen und 73.678 Kilometer

Paderborn -

Die Macher des Sieben-Kontinente-Laufes (7CRun) werden selbstbewusster. Auf ihrer Homepage bewerben sie nun „die größte Sportserie Europas“. Obgleich die zweite Auflage – zum Auftakt führte die virtuelle Reise in die Schweiz – am Ende in eisiger Kälte und im Schnee versackte, addierten sich insgesamt 8220 Laufteilnahmen zu 73.678 Kilometern.