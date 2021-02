(jm). „Leider wurden sowohl in der ProA wie auch in der ProB einzelne Vereine außergewöhnlich stark durch Coronaerkrankungen und lange oder mehrfache Quarantänen massiv im Spielbetrieb behindert“, wird Geschäftsführer Christian Krings in einer Stellungnahme zitiert. „Aufgrund dieser extremen Ungleichheit zwischen den Vereinen in dieser Saison wurde der sportliche Abstieg aus der ProA und der ProB ausgesetzt.“ Dies sollte vor allem im Lager der Nürnberg Falcons für Erleichterung sorgen, mit erst vier Zählern abgeschlagener Tabellenletzter und am 24. Februar Gastgeber für Paderborn.

Uni Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer kommentiert den Schritt pragmatisch. „Es ist wichtig, dass wir uns in diesen Zeiten solidarisch zeigen und die Krise gemeinsam bewältigen.“ Andere Kollegen wie Triers Geschäftsführer Achim Schmitz wählen dafür kritische Worte. „Auf- und Abstieg gehören zum Leistungssport. Eine Entscheidung zum Aussetzen des Abstiegs zum jetzigen Zeitpunkt können wir absolut nicht nachvollziehen.“

Die Aufsteiger in die ProA sollen anstelle der bisherigen „Best-of-three“-Serie in einem Gruppen-Playoff-Modus ausgespielt werden. Für die ProA sind wie berichtet ähnliche Playoff-Anpassungen diskutiert worden; konkrete Beschlüsse blieben bislang aus.

„Wir hätten mit dem Abstieg eh nichts zu tun gehabt und sprechen mit unseren Sponsoren, um uns für die kommende Saison gut aufzustellen“, hat Dominik Meyer längst perspektivische Planungen eingestilt. Ahnend, dass die neuen Virusmutationen neue Barrieren aufbauen könnten.