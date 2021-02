Sichtung für den Weg nach oben

Nach negativen Corona-Tests machten sich die Paderbornerinnen, begleitet von ihren Eltern und VoR-Cheftrainerin Susanna Turner, auf den Weg, um sich gemeinsam mit zehn weiteren Spielerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet über die Leistungssportmöglichkeiten am Sportforum Berlin zu informieren.

Auf dem Programm der dreitägigen Probetage standen Trainingseinheiten in der Halle und im Sand sowie athletische und physiotherapeutische Checks, Einzelgespräche und Informationsveranstaltungen. Neben den Jugend-Bundestrainern Jens Tietböhl und Manuel Hartmann führten dabei ebenfalls Bundesstützpunktleiterin Ilka Niklaus (Olympiateilnehmerin Beachvolleyball) und Beach-Stützpunktrainer Manuel Rieke, ehemaliger Volleyball-Nationalspieler, die Trainings- und Informationsmaßnahmen durch. Zum Abschluss gab Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen einen Einblick ins Aufgabenfeld der Laufbahnberatung, für welche sie am Olympiastützpunkt Berlin zuständig ist.

In den nächsten Wochen folgen für die 14-jährigen Sportlerinnen weitere Schnuppertage in Münster oder Schwerin. „Es freut mich, dass die Mädchen die Möglichkeit bekommen, sich mehrere Stützpunkte anzuschauen. Als leistungssportlich-orientierter Verein fördern wir unsere Athleten im Rahmen unserer Möglichkeiten, und die sind in Paderborn hervorragend mit der Verzahnung NRW-Sportschule und Sportinternat. Aber wir wissen auch um unsere Verantwortung eben solcher Toptalente gegenüber und unterstützen deshalb Wechsel an die Bundesstützpunkte“, sagt Cheftrainerin Susanna Turner, die als Co-Trainerin der U16-Nationalmannschaft auch überregional einen hervorragenden Ruf genießt. „Die Mädchen dürfen stolz auf das sein, was sie bisher erreicht haben. Wir werden jede Entscheidung begleiten und unterstützen.“

Einige Tage verbleiben dem jungen Trio noch, sich für den weiteren Weg zu entscheiden. Dem VoR Paderborn werden sie als Jugendspielerinnen auch bei einem Wechsel an einen Bundesstützpunkt weiterhin erhalten bleiben. Informationen über VoR: www.vor-paderborn.de