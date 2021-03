Erste Hallen-EM für Kwadwo

Kwadwo wird sich in einem starken Feld mit 44 Starterinnen aus 26 Nationen messen. Ihre Meldezeit ist die fünftschnellste im Feld. „Das ist eine Meisterschaft, da werden die Karten neu gemischt“, sagt sie. „Ich will Spaß haben und versuche das zu genießen.“

In Torún werden die Weichen für die Auftritte im Freien gelegt – nicht zuletzt, weil wertvolle Punkte für das World Ranking und damit für die Olympia-Qualifikation vergeben werden. Daher ist die große Favoritin Ewa Swoboda (7,09 Sekunden) auch überaus geknickt. Die Polin muss ihren Traum von der Titelverteidigung in der Heimat offenbar aufgeben. Wie der polnische Leichtathletik-Verband am Mittwoch auf Twitter bekanntgab, ist die 23-Jährige positiv auf Corona getestet worden. Die Jahresbeste Dina Asher-Smith (Großbritannien/7,08 sec) hat ihre Hallen-Saison bereits vorzeitig beendet und ist ebenfalls nicht am Start.

LC-Trainer Thomas Prange traut seinem Schützling Yasmin Kwadwo eine neue Bestzeit und auch die Finalteilnahme zu: „Die letzte Einheit in Paderborn war sehr gut, noch mal eine Steigerung gegenüber der DM.“

Die Vorläufe in der Arena Torún starten am Sonntag um 10.18 Uhr. Yasmin Kwadwo hofft, dass sie es ins folgende Halbfinale (12.40 Uhr) schafft. Alles Weitere wäre für sie Zugabe. Das Finale wird um 18.46 Uhr angeschossen.