Ein Platz in den Top10 der 13 Mannschaften zählenden Division Nord-West – mit dieser Vorgabe war das Team von Trainer Daniel Elit in die Premieren-Spielzeit gestartet und nach 22 von 24 Begegnungen spricht einiges dafür, dass dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann. Bevor die erste Phase im Kampf um den Deutschen Meistertitel im E-Football abgepfiffen wird, gespielt wird die Fußballsimulation FIFA21, steht der SCP (85 Punkte) auf dem neunten Platz. Am Dienstagabend geht es in den abschließenden Duellen mit dem Divisionszweiten FC St. Pauli (106 Punkte/18 Uhr) und dem Tabellennachbarn Hamburger SV (91 Punkte/20 Uhr) darum, diesen neunten Rang zu verteidigen – mindestens. „Natürlich hört es sich noch etwas besser an, wenn du am Ende Siebter oder Achter bist, und wir werden alles daran setzen, um den HSV noch zu überholen“, sagt Elit. In Reichweite ist auch noch der KSV Holstein Kiel (94 Punkte), gibt es pro Spieltag doch bis zu neun Punkte zu holen, aber eben diese Störche waren es auch, die die Paderborner um die letzte realistische Chance auf mehr gebracht haben.