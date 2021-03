Auch auf internationalem Terrain geht‘s bei dieser virtuellen Sportserie zunehmend bunter zu: Tatendrang-Belege kamen von Loretta aus Irland, Anja aus Stockholm oder Helena aus Budapest.

125.909 Gesamtkilometer bedeuten einen Rekord und das im Februar – bedingt durch auf über 30 gewachsenen Teams und deren Wettkampf um die Team-Kronen bei inzwischen zehn 7CRun-Disziplinen. Die Zeil der Teilnahmen liegt bei 9570.

Die Einzel-Laufwertung ging diesmal an Österreich: Heinz Worisch war mit 420 Kanada-Kilometern unangefochten die Nummer eins. Teamkollege Anton Fydonidis (333,45 km) verwies den Bielefelder Ultraläufer Lars Kirsfelds (Gemeinsam Stark/333,33 km) auf Rang drei. Die Optik der Team-Reihenfolge: 1. Gemeinsam Stark (6371 km), 2. Team Rückenwind (5638 km), 3. Caramba Amigos (1894 km).

Die Speedskater der Asphalt Junkies waren auf ihren sechs bis acht Rollen flott unterwegs, mit 40 km/h und schneller, und teilten das Siegerpodest bei den Inlinern komplett unter sich auf. Den Vogel schoss mit 217 absolvierten Kilometern Frank Lorenz ab; der Rheinländer ist immerhin 61 Jahre alt. Auf Rang zwei folgte der M50-Amerikaner Jess Ralston (121 km), die virtuelle Bronzemedaille sicherte sich mit Bianca Fliesenberg aus Sande die Teamleaderin der Asphalt Junkies. Die waren auch in der Teamwertung mit 508 Kilometern die klare Nummer eins in dieser Disziplin vor Gemeinsam Stark (212 km) und Run With Smile (31 km).

Bei den Mountainbikern erntete Matthias Stamm (AlpX 21) als Fleißigster Respekt: Er brachte es auf 467 Kilometer (6298 Höhenmeter). Die Zweitplatzierte Dagmar de Pauli (Runabees) fuhr zwar „nur“ 392 Kilometer, dafür deutlich mehr Höhenmeter (8933). Dritte wurde Marion Stute vom Team David (365 Kilometer, 5370 Höhenmeter). Die Rennradwertung entschied ganz souverän Michael Schenk (Gemeinsam Stark) für sich, der 639 Kilometer anhäufte.

„Die gegenseitige Motivation zündet immer mehr. Inzwischen haben es wohl alle verinnerlicht, dass es beim 7CRun vor allem darum geht, Kilometer zu sammeln und Spaß zu haben. Wer gewinnt, ist wurscht“, sagt Organisator Jan Braun, der auf seinem Rennrad selber 150 lust- und genussvolle Kilometer an nur zwei Tagen abgerissen hat.