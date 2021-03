Saisonfortsetzung am ersten Mai-Wochenende?

Den Anfang machte der Westfälische Fußball-Verband am Montag mit den Vereinen der Oberliga. Sie ist die höchste Amateurliga in Westfalen, mit 21 Mannschaften sowie 40 Spieltage die zahlenmäßig stärkste Klasse und somit buchstäblich das Maß aller Dinge. Um diesen Spielplan in Corona-Zeiten überhaupt noch realisieren zu können, setzten sich die Vereinsvertreter jetzt noch einmal zusammen, um einen Re-Start auszuloten. Ergebnis: Stand heute werden die Oberligisten ab dem 5. April wieder ins Training einsteigen.

Ferner haben sich der FLVW und die Teams auf eine Vorbereitungszeit von vier Wochen verständigt. Demnach soll – sofern Corona und die Inzidenzen mitspielen – ab dem 1./2. Mai wieder um Oberliga-Punkte gespielt werden. „Aber nur, wenn sich die Zahlen nicht verschlechtern. Sollten sie sich verbessern und komplett unter 50 liegen, könnte das Ganze auch um eine Woche vorgezogen werden“, sagt Manfred Schnieders, FLVW-Vizepräsident für den Amateurfußball.

Ab dem ersten Mai-Wochenende blieben der Liga noch neun Wochenenden und drei Feiertage (Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Pfingstmontag) sowie zusätzliche Englische Wochen mit den Nachholspielen aus 2020, um wenigstens auf 50 Prozent der Partien zu kommen und eine Saisonwertung mit Auf- und Absteigern zu erhalten.

Bei weiteren Verzögerungen (steigende Inzidenzen über 100 oder Corona-Hotspots) wäre das Zeitfenster selbst für die 50 Prozent aller Spiele geschlossen. Die Spielzeit 2020/21 müsste abgebrochen werden, auch wenn Schnieders, noch ein Hintertürchen offen lässt: „Sollte es an einem Spieltag scheitern, würden wir das mit den Vereinen besprechen und sicher hinbekommen.“ Fakt ist aber auch: Die Klubs müssen noch zwischen zehn und 14 Partien austragen, um auf die angepeilten 20 Spiele pro Verein zu kommen. Die U21 des SC Paderborn müsste noch zwölf Partien absolvieren, Trainer Mitch Kniat ist zwiegespalten: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer spielen will. Ich halte auch nichts davon, die Saison über den Sommer hinaus zu verschieben, Stichwort Verträge, aber so ist es aus meiner Sicht schon sehr, sehr gewagt.“

50 Prozent aller Spiele sind das Ziel

Etwas entspannter sieht es aufgrund der Ligengrößen darunter aus. Von der Westfalenliga bis zur Kreisebene stehen weniger als zehn Begegnungen pro Team aus, um zu einer Wertung zu kommen. Auch dort soll den Zeitplan mit Trainingsbeginn 5. April, Re-Start am ersten Mai-Wochenende und Saisonende am 27. Juni geben. Beraten wird die Vorgehensweise von der Oberliga abwärts am heutigen Donnerstag in einer Video-Konferenz des Verbands mit den Kreisvorsitzenden. Björn Schmidt, Trainer des Landesligisten Hövelhofer SV, ist skeptisch. „Ich halte das für ein sehr wackeliges Konstrukt. Ich denke etwa daran, dass wir im Kreis Paderborn aktuell ab dem 22. März wieder trainieren dürfen, im Kreis Gütersloh aber nicht“, sagt er und sieht noch ein anderes Problem: „Dürfen wir vor Zuschauer spielen? Wenn nicht, würde sich das für viele aufgrund der Kosten gar nicht lohnen.“

Kritisch ist auch eine Wertung zu sehen, wenn nicht alle Mannschaften aufgrund von steigenden Inzidenzen oder positiven Tests auf die selbe Anzahl an Spielen kommen. Doch entscheidend ist, dass 50 Prozent der Spiele der gesamten Staffel absolviert sind, nicht einzelner Vereine. Hier gibt es einen Puffer und bei unterschiedlicher Anzahl an Spielen würde die Quotientenregel greifen.

Bei der U17- und U19-Bundesliga entscheidet das DFB-Präsidium über eine Fortsetzung am 18. April. Darauf einigten sich am Mittwoch die Vereine, unter anderem der SC Paderborn. Hier wird nur eine einfache Runde gespielt, für eine Wertung der 17er-Staffeln werden acht komplette Spieltage benötigt.