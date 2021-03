Förster beerbt Gorsky

Heimo Förster (56) ist für Paderborn ein alter Bekannter. Mit Leverkusen und dem TSV Hagen setzte er sich zu seiner aktiven Spielerzeit mehrfach mit Paderborner Teams auseinander. Als Spieler war er mit Bayer Leverkusen zudem extrem erfolgreich: Er wurde insgesamt neunmal Deutscher Meister und sechsmal Pokalsieger! Nach dem Ende seiner Spielerkarriere stieg er zunächst als Jugendtrainer bei Bayer ein. Von 2002 bis 2005 trainierte er die 1. Herrenmannschaft in Leverkusen.

Anschließend war er zwei Jahre als Coach der U18-Nationalmannschaft tätig. Nach weiteren Stationen in Grevenbroich und Wulfen arbeitete der gebürtige Österreicher von 2019 an als Landestrainer des Wesdeutschen Basketball-Verbandes. Im Rahmen dieser Tätigkeit übernahm Heimo Förster auch das Training der Auswahlspieler am Landesleistungsstützpunkt in Paderborn.

Baskets-Vizepräsident Olaf Port: „Heimo und die Baskets teilen das große Engagement für Jugendleistungsbasketball. Wir liegen mit unseren Philosophien, was Spielerausbildung und Training angeht, sehr nah beieinander. So war es nach Werner Gorskys Entscheidung einfach, kurzfristig und sehr schnell zusammenzukommen und eine Einigung über eine Zusammenarbeit zu erzielen.“

Heimo Förster sagt: „Es ist ein tolles Gefühl, seine Leidenschaft zum Beruf zu haben und immer wieder neue Dinge und Projekte kennenzulernen. Ich freue mich auf die Baskets!“

Heimo Förster wird in der neuen Saison die NBBL- sowie die 2. Herrenmannschaft (2. Regionalliga) trainieren, sich intensiv um das Individualtraining von Toptalenten kümmern und eine enge Kommunikation mit den Verbänden WBV und DBB bezüglich der Baskets-Talente anstreben.