Mit dieser Serie erfindet sich der Paderborner Osterlauf zum zweiten Mal nach dem so erfolgreichen Oster-Solo-Lauf 2020 (9467 Finisher) neu. Das neue Konzept hat die Sparkasse-Paderborn-Detmold so überzeugt, dass sie 30.000 Euro als Siegerprämien an Vereine ihres Einzugsgebietes für deren erfolgreiche Teilnahme vergibt. Gewinner sind die 50 Vereine, die bei der Oster-Etappe (3. April bis 11. April) durch ihre Gesamtkilometer oder meisten Kilometer je Starter die besten Ergebnisse erreichen.

Vom 3. April an bis März 2022 werden zwölf jeweils neuntägige Sport-Disziplinen – Laufen, Radfahren, Inlinern über Wandern und Walken bis hin zum „Special for Kids“ – für viel Bewegung in der Natur sorgen. Der Kostenbeitrag für die gesamte Sport-Serie beträgt 39 Euro. Jugendliche, die zum Premierenstart noch unter 18 Jahren sind, können an der gesamten Serie kostenlos teilnehmen.

Alle Teilnehmer erwarten monatlich Urkunden, die ihren Leistungsstand dokumentieren. Dazu gibt es einen digitalen Starterbeutel mit Gutscheinen und weiteren Überraschungen, Sonderpreise und sehenswerte Serienpokale für Einzelstarter und Teams. Außergewöhnliche Finisher-Medaillen zu jedem Sportevent und das neue Serien-Laufshirt, gestaltet von Künstler Herman Reichold, gibt es in zwei weiteren Preisstufen zu erwerben, inklusive der Teilnahme an der gesamten Sport-Serie.

Auch der gute Zweck der Serie kommt nicht zu kurz. So ist in jedem erworbenen Produkt ein Spendenanteil enthalten. Zwei besondere Serien-Wertungen ermöglichen es Vereinen und Schulen, als Teams an der gesamten SportSerie teilzunehmen und gegeneinander in Team-Challenges anzutreten. Das macht die neue Sportserie noch spannender und vielseitiger.

Das Auswertungssystem mit einer umfangreichen Datenbanklösung ist ausgeklügelt und unterstützt den Breitensportgedanken. Hier wird Distanz vor Geschwindigkeit gewertet. Damit es den wettkampforientierten Teilnehmern nicht langweilig wird, gibt es eine zusätzliche Competition-Auswertung, die den Wettkampfgedanken fördert.

Die Zukunft des Sports und insbesondere des Laufsports ist dual. Gerade im Breitensport wird neben den klassischen Sport- und Laufevents das virtuelle Format auch über die Covid-19-Pandemie hinaus ein stetig wachsender Bestandteil der Gesamtausrichtung von Sport- und Laufveranstaltungen werden. Untermauert wird dies auch durch die mit 2250 Teilnehmern statistisch repräsentative Läuferbefragung von Anfang des Jahres, die genau diese Wichtigkeit des dualen Veranstaltungs-Systems verdeutlicht. So positioniert sich der SC Grün-Weiß innovativ mit einem zukunftsweisenden Gesamtkonzept in der digitalen und dualen Zukunft des Laufsports.

Das digitale Format ermöglicht es, an jedem Ort der Welt Teil der großen Paderborner Osterlauf Fan-Gemeinde zu werden. Jan Braun vom TEAM.digital des Paderborner Osterlaufs und GW-Boss Wolfgang Krenz sehen so die Perspektiven für den Paderborner Osterlauf für die Zukunft wieder rosiger und wissen das, dass neue digital-duale Sportserienkonzept eine deutlich erhöhte Reichweite in allen digitalen und sozialen den Medien erzeugt. Beide glauben so an eine erfolgreiche und sichere Zukunft des ältesten deutschen Straßenlaufs. Alle Infos: www.paderborner-osterlauf.de

Der Tour-Plan

Paderborner Osterlauf-Cup-Challenge (3. April bis 11. April), Pfingst-Challenge (15. Mai bis 23. Mai), Mittsommer-Nacht-Challenge (26. Juni bis 4. Juli), Libori-Challenge (17. Juli bis 25. Juli), 100 Jahre SC GW-Challenge (7. August bis 15. August), Paderborn-Kassel-Cup-Challenge (18. bis 26. September), Halloween-Challenge (30. Oktober bis 7. November), St. Martin-Challenge (20. November bis 28. November), Advent-Challenge (11. Dezember bis 19. Dezember), Speckweg-Challenge (22. Januar 2022 bis 30. Januar), Frühlings-Challenge (5. März bis 13. März).