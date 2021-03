„Ich gehe meinen Weg“

„Ein talentierter junger Kerl und ein fairer Sportsmann, ich freue mich darauf. Auf diesem Niveau habe ich gegen Patrick bislang nicht gespielt“, sagt Kandra. Der Gewinner bekommt es Sonntagmittag in Runde zwei mit dem Weltranglisteneunten Joel Makin (Wales) zu tun. Eigentlich hatte Raphael Kandra das Jahr 2020 auch in Kairo beschließen wollen. Eine Erkältung machte seinen Start bei den CIB Black Ball zunichte. Sein bislang letztes PSA Major-Event waren im vorigen November die Qatar Classic in Doha. Diesen Auftritt in Ägypten will er nun nutzen, um voller Elan seinem großen Ziel näherzukommen: sich unter die Top 20 der Welt zu schieben. „Und das wird ein harter Schritt. Viel Gelegenheiten gibt es nicht, da muss einiges passen“, orakelt er.