Zweite Halbzeit gewonnen

Der Dreier Jackson Trapps zum 3:4 (2.) sollte vier Minuten lag das einzig Zählbare der Paderborner Offense bleiben. Die sah sich einer harten Bloockverteidigung gegenüber. Beim Stand von 3:13 (4.) nahm Steven Esterkamp die erste Auszeit, wollte sein Team wachrütteln. In der Folge klappte es auch etwas besser, per Drei-Punkte-Wurf konnte Daniel Mixich auf 11:16 verkürzen. Insgesamt fehlte es aber an Struktur, an Tempo und vor allem an Treffsicherheit. Mit einem 15:22 – und vier verwandelten Dreiern – ging es in den zweiten Abschnitt.

Heidelberg zog auf 28:16 (12.) davon, derweil die Distanzwürfe der Gäste nicht ihr Ziel fanden. Zwar schnappten sich die Uni Baskets fleißig Defense-Rebounds, verpassten es aber, diesen Aufwand zu verzinsen. Heidelberg wirkte einfach agiler, spielte entschlossener und schnörkelloser und setzte sich bis auf 37:21 ab. Abwehrumstellungen brachten keine Wende.

Sehenswert waren dafür die tiefen Pässe auf Tom Alte, der mit acht Punkten bester Schützte seines Teams in der ersten Halbzeit war. „Es ist das eingetreten, was wir eigentlich verhindern wollten“, meinte Geschäftsführer Dominik Meyer. „Wir bringen unsere Offense nicht durch, treffen nicht.“ Geschuldet auch einem starken Gegner. Meyer: „Heidelberg macht das richtig gut. Die pressen direkt, nehmen so Tempo raus. Da ist eine unglaubliche Erfahrung drin.“ Nur vier von 15 Dreiern (27 Prozent) saßen. Grant Benzinger schloss in 16 Minuten Spielzeit fünfmal ab und verbuchte fünf Fahrkarten. Es sollte bis zum Schluss nicht sein Abend sein. 25:46 zur Pause.

Im dritten Viertel gingen die Uni Baskets hinten aggressiver zur Sache und bewegten sich insgesamt mehr. Der optische Lohn: Der Rückstand schmolz über 33:53, 39:56 und 43:56. Nach Peter Hemschemeiers Dreier sah sich nun Heidelbergs Headcoach Branislav Ignjatovic zu einer Auszeit genötigt. Das dritte Viertel ging mit 24:21 an Paderborn.

Nach dem 59:76 schwor Esterkamp seine Truppe in einer Auszeit auf die letzten fünfeinhalb Minuten ein. 67:78 stand es, als sich die Chance bot, weiter zu verkürzen. Doch in dieser Phase vergab erst Jackson Trapp einen Dreier, dann leistete sich Drew Cushingberry einen Fehlpass. Heidelberg nahm‘s dankend an und preschte vorentscheidend auf 84:68 davon. Die Uni Baskets kämpften bis zum Schluss, letztlich wog die Hypothek der ersten Hälfte aber zu schwer. Tom Alte krönte seine gute Leistung mit einem finalen Dreier, seinen Punkten 18, 19 und 20. „Hätten wir besser ins Spiel gefunden, wäre es wohl enger geworden“, bedauerte Dominik Meyer.

Die Baskets-Statistik

MLP Academics Heidelberg: Nelson (17), Würzner (0), Willett (8), Ely (13), Ihle (0), Trtovac (6), Vasiljevic (5), Geist (18), Heyden (7), Loh (2), McGaughey (11), Kuppe (2).

Uni Baskets Paderborn: Buck (2 Punkte, 5 Assists, 15:32 min), Döring (0 Punkte, 0,09 min), Cushingberry (8 Punkte, 11 Assists, 5 Rebounds, 5 Turnover, 28:54 min), Mixich (6 Punkte, 22:30 min), Hemschemeier (5 Punkte, 16:48 min), Neugebauer (0 Punkte, 0,09 min), Drijencic (3 Punkte, 4:59 min), Großmann (8 Punkte, 25:55 min), Alte (20 Punkte, 7 Rebounds, 19:59 min), Benzinger (0 Punkte, 22:37 min), Benson (10 Punkte, 7 Rebounds, 19:52 min), Trapp (15 Punkte, 4/9 Dreier, 22:36 min).

Die Viertel: 22:15, 24:13, 21:24, 20:28.

Das nächste Spiel: Die Uni Baskets haben im vorletzten Heimspiel der Saison am Samstag, 27. März, Phoenix Hagen zu Gast. Hochball in der Maspernhalle ist um 19.30 Uhr.