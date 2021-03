Kandra nach 0:3-Aus frustriert

Nach einem vielversprechenden Auftakt mit 6:1-Führung baute Kandra kontinuierlich ab. „Das war sehr frustrierend. Der Einbruch nach dem 6:1 war frustrierend. Ich hatte keine wirkliche Energie und Kraft.“ Die Ursache war für ihn Rätsel. „Ich weiß nicht genau, woher das kam. Vielleicht liegt es an der Quarantänezeit vor dem Match. Die Spannung war an dem Tag nicht da. Ich konnte meine Präsenz nicht zeigen und mein Spiel nicht anpassen.“ Neidlos musste Kandra Rooneys Triumph anerkennen. „So hatte ich den Sieg auch nicht verdient.“ Bis zu seinem nächsten Angriff auf die Top-20 der Weltrangliste dauert es noch. „Das macht es schwer. Es gibt aktuell nur wenige Turniere, wo man etwas zeigen und beweisen kann, aber das geht allen so. Da muss man durch.“

Kandras PSC-Teamkollege Nicolas Müller (WRL 29), der Schweizer, setzte sich in der ersten Runde gegen den Amerikaner Todd Harrity mit 3:0 durch.