Um den Klubs Planungssicherheit geben zu können, hatte der Vorstand der Deutschen Squash-Liga zwei Modelle zur Abstimmung gebracht: die Austragung einer einfachen Runde oder Hin- und Rückrunde an zwei langen Wochenenden. Die Bundesligisten haben sich mit großer Mehrheit für das Modell ausgesprochen, bei dem die Serie – sieben Spieltage – an zwei Wochenenden ausgetragen wird. Als Termine sind der 25. bis 27. Juni und der 2. bis 4. Juli angesetzt worden. Spielbeginn wäre jeweils freitags um 18 Uhr, samstags um 10 Uhr und 15 Uhr, sonntags um 11 Uhr. Dabei wurde berücksichtigt, dass es keine nennenswerten Kollisionen mit dem DSQV- und PSA-Kalender gibt. Die jeweils besten zwei Teams aus dem Norden und Süden qualifizieren sich für die DM-Endrunde.

Als nächste Schritte sind die Festlegung der Spielorte und die Vorbereitung der Übertragung der Spieltage durch Sportdeutschland.tv vorgesehen. Um den Vereinen einen Ausgleich zum Wegfall der Heimspieltage zu ermöglichen, soll besonderes Augenmerk auf die Darstellung der Matches über Sportdeutschland.tv liegen. Die DSL wird in die Live-Stream-Übertragung investieren, um Bundesliga-Squash auch in Zeiten der Pandemie einem möglichst breiten Publikum zu präsentieren. „Wir haben der DSL signalisiert, als Ausrichter zur Verfügung zu stehen, wenn die Spieltage gemäß der dann geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW in Abstimmung mit dem Kreis Paderborn durchführbar sind“, erzählt Anna Wedegärtner, die Geschäftsführerin des Paderborner Squash Clubs.