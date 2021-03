Motivation und Teamspirit

„Der Hype vom Oster-Solo-Lauf 2020 wird vielleicht nicht mehr da sein. Dennoch rechne ich mit 10.000 Startern plus. Ich bin sicher, dass die Zahl von Event zu Event wächst“, erklärt Jan Braun. Für ihn stellt diese Serie „pure Motivation“ dar. „Wenn die mal nicht mehr da ist, machst du nichts mehr. Dann stirbst du innerlich. Wir wollen die Leute aus der Negativblase rausholen.“ Er preist besonders den Teamgedanken an. „Da wächst durch die Challenges ein Spirit.“ Auch die Sparkasse Paderborn ist wieder mit im Boot. Im Rahmen des Sparkassen Vereins-Cups, der vom 3. April bis 11. April ausgetragen wird, belohnt sie die 50 fleißigsten Sportvereine aus den Kreissportbünden Paderborn, Lippe und Hochsauerlandkreis mit insgesamt 30.000 Euro. Geschwindigkeit spielt dabei keine Rolle. Die Prämien, für die Jugendförderung ausgelobt, werden in zwei Kategorien ausgeschüttet: Team-Gesamtkilometer und Durchschnittskilometer je Teilnehmer.