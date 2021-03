Dr. Uwe Baer hat ein lachendes und ein weinendes Auge

Im vorigen Jahr musste der 28. Sälzerlauf kurzfristig wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen füllte ein virtueller Lauf namens „Sälzer Lauf-Challenge“ die Lücke. Eigentlich hatte der ausrichtende VfB Salzkotten gehofft, dass der Virus im Laufe des Jahres erfolgreich bekämpft werden würde; ein Irrtum. Seither überfluten virtuelle Läufe den Markt. Längst ist der Sälzerlauf, der immer im März stattfindet und ebenso ein Lauf des Hellweg-Laufcups und des Hochstift-Cups ist, eine feste Institution in der Läuferszene.

Mit dem nachgeholten 28. Sälzerlauf hatte der VfB Salzkotten ein Konzept erarbeitet, bei dem die Läuferschar in Salzkotten sich auf zwei Strecken beweisen konnten. Es war eine Kombination aus Sololauf und echter Laufstrecke; alles ging in in Salzkotten über die Bühne.

So standen die Läufer bei der Premiere des Hochstift-Laufcups im echten Wettkampf. Vom 13. März bis zum 21. März konnten über zwei Distanzen (4,3 km und 10 km) in Salzkotten und Upsprunge Punkte gesammelt werden. Anders als bei der Sälzer Lauf-Challenge 2020 fand diesmal kein Halbmarathon statt.

„Unser Konzept ist selbstverständlich auch für andere Veranstalter nutzbar. Man benötigt lediglich eine verkehrsarme Laufstrecke. Die meisten Veranstalter des Hochstift-Cups haben eine derartige Strecke“, erzählte Abteilungsvorsitzender Dr. Uwe Baer.

Der Sololauf brachte auch den positiven Vorteil ein: Auf diese Weise konnten die VfB-Mitglieder selber an der Veranstaltung teilnehmen. Diesmal wurden sie nicht als Streckenposten oder als Verpflegungspersonal benötigt, niemand musste sich um die Toiletten, Umkleidemöglichkeiten oder dergleichen kümmern.

Mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“ schaute Baer auf die Anmeldungen aus der eigenen Abteilung. „70 Teilnehmer sind hervorragend, da es das gemeinsame Engagement und die gute Arbeit unserer Abteilung zeigt. Allerdings will ich in der Zukunft nicht mehr so viele eigene Teilnehmer zählen. Denn dann wissen wir, dass der Sälzerlauf wieder in seiner traditionellen Art und Weise ausgetragen wird und unsere Mitglieder aktiv als Helfer benötigt werden.“

Start und Ziel der vorgegebenen Strecken war jeweils das Hederauenstadion. Die Sportler mussten ihre Zeit selber stoppen und die Daten dem Veranstalter zuschicken.

Anders als in den zurückliegenden Jahren konnten diesmal leider keine Schulklassen und Kindergärten teilnehmen. Waren bei der Challenge 2020 etwa 120 Teilnehmer am Start, die auch recht rasante Zeiten hinlegten, so zeigte sich das Organisationsteam von der starken Resonanz am Solo-Lauf äußerst positiv überrascht. Uwe Baer, der selbst über beide Strecken unterwegs war: „614 Anmeldungen haben die Erwartungen mehr als erfüllt. Die Laufbegeisterten haben dieses Format super angenommen und waren vor allem über unsere beiden Strecken begeistert.“

Bei den Frauen siegte auf der 4,3 km-Laufstrecke Laura Stuhldreyer vom Braun Vision Team mit einer guten Zeit von 17:02 Minuten, gefolgt von Sarah Metz (VfB Salzkotten (17:20 min) und der vereinslosen Jule Schneider (17:49 min).

Bei den Männern war Henrik Dömer vom Gymnasium Antonianum Geseke in 14:07 Minuten sprichwörtlich eine Nasenlänge vor dem Vereinskollegen Christian Schwarzer (14:11 min), gefolgt von Ajosha Pilot (Delbrück Läuft, 14:37 min.)

Auf der 10 km-Laufstrecke kamen alte Bekannte auf das Siegerpodium: Bei den Frauen setzte sich ein weiteres Mal Laura Stuhldreyer (Braun Vision Team) mit einer Zeit von 40:42 Minuten durch. Auf Platz zwei lief Verena Krois vom SC Borchen in 42:22 Minuten ein. Auf Platz drei landete Elke Wolf vom SCC Scharmede (45:26 min).

Bei den Männern war Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen/34:37 min) der Sieger vor den beiden Gymnasiasten Henrik Dömer (35:12 min) und Christian Schwarzer (35:16 min). Mehr Infos samt Fotostrecken im Netz unter: www.saelzerlauf.de. Ergebnisse: www.my.raceresult.com. Die Hoffnung des VfB Salzkotten: Dass der 29. Sälzerlauf im März 2022 in gewohnter Weise gelaufen werden kann, dann im Stadion – und vielleicht auch auf der neuen Laufbahn.