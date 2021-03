Mit 75 Jahren erfolgreich wie nie

Seit 1976 ist Johannes Deeke aktives Mitglied im Motorsportclub Thüle. Mit Orientierungsfahrten fing seine Rallyebegeisterung an, der Rallyesport zog den Verner schnell in seinen Bann. Seit 1978 geht er bei Rallyes auf Bestzeitenjagd, startete auch bei Europameisterschaftsläufen. Als 2007 die Retro Rallye Serie aus der Taufe gehoben wurde, gehörte Johannes Deeke zu den Startern. Um an der für Oldtimer ausgeschriebenen Serie teilnehmen zu können, baute er einen BMS 2002 ti aus dem Baujahr 1973 neu auf. „Das Fahrwerk wurde geändert, immerhin galt es mit dem Auto auch Sprünge zu bewältigen. Ein Fünf-Gang-Getriebe wurde eingebaut und noch ein paar andere Veränderungen vorgenommen“, setzt Deeke wie schon in den Jahren vorher auf einen BMW 2002. Der Renner bringt es auf etwa 150 PS und ist über die Jahre ein treuer Begleiter Deekes geworden. „Ich bin immer ins Ziel gekommen. Einmal war die Ansage des Co-Piloten nicht ganz korrekt und ich bin über eine Verkehrsinsel gefahren.