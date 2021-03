Charakter zeigen

Paderborn -

Von Jörg Manthey

Noch drei Begegnungen, dann ertönt für die Uni Baskets Paderborn der Saison-Abpfiff in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Im vorletzten Heimspiel am Samstagabend (19.30 Uhr) stellt sich Phoenix Hagen in der Maspernhalle vor. Headcoach Steven Esterkamp muss im Westfalenderby neben den Langzeit-Ausfällen Ivan Buntic und Demetrius Ward auf ein weiteres Duo verletzungsbedingt verzichten: Grant Benzinger und Peter Hemschemeier (beide Fußgelenk) können nicht mitwirken. „Das ist ein Spiegelbild der ganzen Saison“, seufzt Esterkamp.