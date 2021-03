Vergeblich gekämpft

„Die Mannschaft hat 45 Minuten gekämpft und zusammengespielt. Das war gut“, meinte Headcoach Steven Esterkamp, um enttäuscht anzufügen: „Die entscheidenden Fehler haben wir am Ende in der Verteidigung gemacht, im Rebounding. Hagen hat keine guten Würfe genommen, aber die Rebounds haben nicht wir geholt.“

Zusätzlich zu Ivan Buntic (Innenband) und Demetrius Ward (Daumenbruch) werden die Uni Baskets für den Rest der Saison auf Grant Benzinger und Peter Hemschemeier verzichten müssen. Beide sind im Training umgeknickt. Robert Drijencic steht „aus privaten Gründen“, wie es heißt, ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.

Mithin mussten die Uni Baskets gegen Hagen eine Menge Qualität ersetzen. Das Duell verlief von Beginn an absolut ausgeglichen. Nach dem ersten Viertel hatten lediglich drei Spieler gepunktet: der stark aufgelegte Drew Cushingberry (10), Jackon Trapp (6) und Barret Benson (6).

Die Anfangsphase des zweiten Viertels gehörte Daniel Mixich. Binnen viereinhalb Minuten glückten ihm zehn Punkte, darunter zwei Dreier (32:32). Es blieb eng. Beim Seitenwechsel (42:43) standen schon neun Turnover auf dem Statistikbogen.

In der Folge konnte sich der Gastgeber zwischenzeitlich auf 58:52 und 60:54 absetzen und kontrollierte das Derby gefühlt. Nach Cushingberrys 72:65 arbeitete Hagen sich wieder heran, verkürzte auf 70:72. Nach drei unglücklichen Offensivaktionen der Baskets gingen die Feuervögel 120 Sekunden vor Schluss sogar mit 77:76 in Führung. Mit zwei verwandelten Freiwürfen holte Badu Buck die Führung zurück (79:78), Jermaine Bishop antwortete – 79:81, noch 3,5 Sekunden zu spielen. In einer Auszeit wurde die letzte Paderborner Offensivaktion besprochen; Tom Alte verwandelte wie erhofft. Noch 1,1 Sekunden. Kyron Cartwrights finaler Wurf saß wohl, allerdings verließ der Ball die Hand nach der Schlusssirene.

Fünf Minuten Verlängerung. Hier hatte Hagen den besseren Start mit zwei Dreiern zum 81:87. Drew Cushingberry, der nahezu vorne wie hinten durchspielen musste, verkürzte auf 84:87. Tom Alte schied mit dem fünften Foul aus. Noch 45 Sekunden (86:87). Ein Foul Jackson Trapp, das Hagen zum 90:86 ummünzte, bedeutete sieben Sekunden vor Schluss die Entscheidung.

Eine ganz bittere Niederlage im Kampf um die „goldene Ananas“. „Uns ist am Ende die Puste ausgegangen“, sagte Geschäftsführer Dominik Meyer mit Verweis auf die kleine Rotation. „Wir wollten das Ding gewinnen. Aber der letzte Dreh hat gefehlt.“

Punkte für die Uni Baskets: Buck (2), Mixich (18/5 Dreier), Cushingberry (31/2), Großmann (6/1), Alte (8), Benson (12), Trapp (11/2), Döring (0), Neugebauer (0).

Die Viertel: 22:23, 42:43, 21:18, 18:20, 7:9.