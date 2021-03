„Wir haben keine Lösung“

Seine persönliche Meinung ist eine andere. Er hält die Beendigung und Annullierung der Saison für das Sinnvollste und auch Gerechteste. „Eine sportlich faire Beendigung ist nicht mehr möglich“, findet Walaschewski, der sich scherzhaft zum „Lauterbach“ des FLVW“ aufschwang. „Mir platzt langsam aber sicher der Kragen. Ein harter Lockdown wäre das Sinnvollste. Aber den haben wir nicht. Wir müssen uns eingestehen, dass wir keine Lösung haben. Das Westfalenland ist ein Flickenteppich, unsere eigenen Beschlüsse nur noch Makulatur. NRW hat heute eine Inzidenz von 129,6. Nur sechs Kreise in Westfalen sind unter 100, keiner ist unter 50. Die Jojo-Methode lässt keine solide Planung zu. Und genau das wollen die Vereine doch, eine Perspektive.“ Der FLVW sei dabei, „intern eine finale Lösung vorzubereiten.“ Dazu gehöre der Dialog mit Mittelrhein und Niederrhein. Denn: „Wir brauchen die Zustimmung der beiden Verbände.“ Auch in Manfred Schnieders‘ Brust schlagen zwei Herzen. „Nach so einer langen Zeit ein paar Spiele zu machen, nur um sie zu machen; so weiterführend ist das nicht“, räumte der FLVW-Vizepräsident Amateure ein. Aber so ist das, wenn einem die Hände gebunden sind.