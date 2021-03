Peter Rüsing, stellvertretender Abteilungsleiter der Fußball-Senioren, fand‘s „cool, in einer Sendung mit Ilkay Gündogan zu sein.“ Oder Claus Vogt („Von dem halte ich viel“), Präsident des ebenfalls nominierten VfB Stuttgart, der Dritter in der Kategorie Resozialisierung wurde. Wie alle anderen Preisträger wurden die Borchener als „leuchtendes Beispiel für die integrative Kraft des Fußballs“ gewürdigt. „Für mich sind diejenigen die Helden des Tages, die heute ausgezeichnet werden. An diesen Beispielen sieht man wieder, welche gesellschaftliche Bedeutung der Fußball haben kann“, lobte DFB-Präsident Fritz Keller, der digital aus dem Quartier der DFB-Auswahl in Düsseldorf zugeschaltet wurde, wo sich die Nationalmannschaft aufs heutige WM-Qualifikationsspiel in Duisburg gegen Nordmazedonien vorbereitete. „Ich bin stolz darauf, dass hier Menschen geehrt werden, die den großen Teil ihrer Freizeit für ehrenamtliche Arbeit investieren. Das ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig.“ Im Rahmen der etwa zweieinhalbstündigen Show wurden 16 Fußballklubs mit Preisgeldern in Gesamthöhe von 55.000 Euro ausgezeichnet. Hinter dem Moabiter Frauen-Sport-Verein aus Berlin landete der SC Borchen 1926/32 auf Rang zwei.