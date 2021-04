Ein Glücksfall wird 80

Paderborn. -

Wie kaum ein anderer Spieler hat Clausjürgen Reinsberger die Anfangsjahre des Paderborner Basketballs geprägt. Als Trainer führte er anschließend den VBC 69 Paderborn, die heutigen Baskets, in die 3. Liga und den SC Borchen in ungeahnte Höhen. Am Ostersonntag begeht der in Bochum aufgewachsene Ruhrpottjunge seinen 80. Geburtstag.