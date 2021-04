Den „ganzen Mist“ im Kraftraum abladen

Paderborn. -

Wird es in diesem Sommer eine American Football-Saison geben? Hüne Markus Hosse, 1,90 Meter groß, 115 Kilogramm schwer, hofft sehr darauf. In der 16. Folge unserer laufenden Serie „Meine Corona-Zeit“ gibt der Defense End des Football-Regionalligisten Paderborn Dolphins Einblicke in sein Handeln und Denken in dieser Zeit. Den Stillstand nutzt der 29-jährige Warburger mit Vorliebe, im Kraftraum seinen Körper zu stählen.