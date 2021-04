In der 18. Folge der Serie „Meine Corona-Zeit“, spricht sie über ihre Erfahrungen und den Umgang mit der Pandemie sowie ihre Wünsche für die Zukunft. Wie nah ist Ihnen das Virus bislang gekommen? Anna Wedegärtner: Meine Familie und engsten Freunde sind bisher vom Coronavirus verschont geblieben. Im Bekanntenkreis hat es aber doch über die letzten Monate einige erwischt – glücklicherweise mit mildem Verlauf. Was überwiegt bei Ihnen gerade: Vertrauen und Gelassenheit oder Unzufriedenheit und Frust? Wedegärtner: Inzwischen wird es offen gesagt schwieriger, das Vertrauen in die Politik aufrechtzuerhalten. In den knapp 14 Monaten Pandemie gab es anfangs Entscheidungen, die jeder gerne mitgetragen hat, doch so manche jüngere Beschlüsse und das Hin und Her – gerade hinsichtlich des Einzelhandels und des Sports – sind nicht mehr nachzuvollziehen, da sie meiner Meinung nach nicht differenziert genug sind. Der Amateursport ruht.