Paderborn. -

Diesmal ist alles anders. Die Sportlerehrung der Stadt Paderborn hat coronabedingt nicht wie ursprünglich geplant am 15. Januar im Rathaus stattfinden können. Aus diesem Grund wurde die Auszeichnung der Sportler/innen auf den 18. April in die Benteler-Arena verschoben. Auch dieser Termin fiel der Pandemie zum Opfer. Bürgermeister Michael Dreier möchte dennoch die Leistungen angemessen würdigen und verschickte daher am Freitag nun für jeden persönlich die Auszeichnung per Post. Für ihre Leistungen in 2019 wurden 110 Kinder- und Jugendliche sowie 140 Erwachsene geehrt.