Fünf neue Bestzeiten markiert

Bei dem Ironman-Wettbewerb der Region Europa/Mittlerer Osten/Afrika maßen sich Teamkapitän Sprink sowie seine Mitstreiter Pia Jensen (Mittelstrecklerin aus Köln), Philipp Sassie (Freiburg) und Peter Schermann (Trier) als Deutschlands Vertreter mit zwei Teams, die von Altersklassen-Weltmeisterin Michelle Enslin (Südafrika) und der walisischen Rugby-Legende Shane Williams angeführt wurden. Absolviert wurden Läufe über 10 Kilometer, 5 Kilometer (18:58 min) und ein Halbmarathon, dazu Radrennen auf der Rolle über 40 Kilometer, 20 Kilometer (30:05 min) und 90 Kilometer. Elmar Sprinks sportliche Ausbeute konnte sich sehen lassen. In den insgesamt sechs Rennen verbuchte er fünf neue persönliche Bestzeiten, seitdem ihm 2012 sein neues Herz implantiert worden war.

Den abschließenden Halbmarathon beendeten Sprink (1:28:33 Std.) und seine Kölner Mit-Läuferin Pia Jensen (1:25:03 Std.) in zusammen 2:53:36 Stunden. Und das, obwohl ihm ab Kilometer 13 muskuläre Probleme im linken Oberschenkel zusetzten.

Die anspruchsvolle finale Rad-Challenge (Indoor-Cycling-App „Rouvy“) über 90 Kilometer und 530 Höhenmeter sah dafür Sprink (2:19,34 Std.) und Peter Schermann (2:00,49 Std.) – zusammen 4:20,23 Stunden – deutlich in Front. „Ich hatte keinen idealen Tag, und 90 Kilometer auf der Rolle sind eine harte Nummer. Das war fast ein 39er Schnitt. Ich brauche ein paar neue Beine“, scherzte Elmar Sprink hinterher erschöpft. „Peters Leistung war der Wahnsinn. Chapeau. Mit den Werten hätte er definitiv auch bei der Tour de France mitfahren können. Das war krass.“ Der Trierer Peter Schermann hatte am Ostermontag des Jahres 2017 einen Schlaganfall erlitten und kämpfte sich willensstark Schritt für Schritt zurück in den Leistungssport – mit der einzigartigen Einstellung Elmar Sprinks als Vorbild.

„Die Südafrikaner boten über den Halbmarathon einen Wunderläufer auf. Der ist den in 1:03 Stunden gelaufen. Damit wäre er beim Paderborner Osterlauf Spitze gewesen“, staunte Sprink. Der Sieg Südafrikas fördert drei Charityprojekte vor Ort. „Wenn man sich die Verhältnisse da anguckt, ist das Geld dort such sehr gut aufgehoben“, so Sprink. Im Township sei bei der Live-Übertragung auf Facebook kräftig für Michelle Enslin gevotet worden. „Sie ist die Charity-Queen da unten.“ Es sei eine schöne Erfahrung gewesen, Enslin und Shane Williams kennengelernt zu haben. „Wir wollen uns mal treffen, wenn sich die Corona-Lage wieder beruhigt hat.“