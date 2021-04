Für eine zukunftsfähige Heimat

Die von der Versammlung beschlossenen Planungen sehen die Aufgabe des Clubhauses (Abriss nach städtischer Vorgabe) an der Rothe und einen Neubau (700.000 Euro) auf der Fläche des jetzigen Zuschauerwalls zwischen Platz neun und zehn vor. Die Versammlung verwarf damit die Option, das alte Clubhaus zu sanieren. Vom Tisch ist auch die Planung aus den 1990er-Jahren, das neue Clubhaus auf dem Vorbau der Dreifeld-Halle aufzusetzen. Neues Clubhaus auf dem jetzigen Zuschauerwall Im Zuge weiterer Baumaßnahmen sollen zudem die drei Plätze vor der Tennishalle in Ganzjahresplätze umgewandelt werden. Platz eins direkt am Fürstenweg weicht zwei Padel-Plätzen. Beide Vorhaben enthalten den Bau von Flutlichtern und sollen jeweils 100.000 Euro kosten.