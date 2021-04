„Das wird bestimmt lustig“

Monika Zapalska und Yasmin Kwadwo vom LC Paderborn starten am 1./2. Mai bei den World Athletics Relays in Polen

Paderborn -

Von Jörg Manthey

Für Monika Zapalska sind die World Athletics Relays am 1./2. Mai im schlesischen Chorzów „etwas ganz Besonderes“. Schließlich ist die 26-jährige Hürdensprinterin des LC Paderborn in Polen geboren, in Danzig. Um sich bestmöglich auf die inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften vorzubereiten, hat das 38-köpfige deutsche Aufgebot am Sonntag ein Trainingslager im olympischen Trainingszentrum Kienbaum bezogen. Bis Donnerstag werden im Brandenburgischen vor allem Wechsel geprobt.