„Sie pusht mich jedes Mal mehr“

Paderborn. -

Ineta Mackevica vom Paderborner Squash Club (PSC) hat in Hamburg das PSA-Challenger-Weltranglistenturnier DSQV-Sportwerk Series No. 5 gewonnen (wir berichteten am Montag). Im Finale besiegte sie ihre PSC-Teamkollegin Saskia Beinhard und bleibt damit in Hamburg bei der seit November 2020 gestarteten deutschen Weltranglistenserie aus bisher fünf Turnieren bei vier Turnierteilnahmen ungeschlagen.