„Mir fehlt das Unbeschwerte“

Paderborn. -

André Dawson ist Abteilungsleiter der Ju-Jutsu-Sparte des SC Grün-Weiß Paderborn. Seit langen Jahren ist der 47-Jährige von Kampfkunst fasziniert. Dawson ist Träger des 4. Dan in Karate, 5. Dan in Modern Arnis, 6. Dan in Ninjitsu, dazu Wing Tsung-Trainer, Kampfsport- und Selbstverteidigungstrainer für Kinder und Erwachsene sowie Taiji Qi Gong-Übungsleiter. In Folge 19 unserer laufenden Serie „Meine Corona-Zeit“ räumt er ein, seine Gelassenheit 2020 phasenweise ein wenig verloren zu haben.