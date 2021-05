Die Million ist geknackt

Paderborn -

„Da kriege ich eine Gänsehaut“, sagt Cheforganisator Jan Braun, denn beim Sieben-Kontinente-Lauf (7CRun) ist eine magische Grenze gefallen. Die vierstellige Läuferschar, virtuell diesmal neun Tage lang in Bolivien unterwegs, hat in der nunmehr zehnten Etappe die Millionen-Marke geknackt: 1.049.657 Kilometer! „Eine unglaubliche Zahl. Wir alle im Team sind unfassbar stolz. Ein Riesen-Dankeschön an alle Läufer für ihr nicht nachlassendes Engagement“, strahlt Braun.