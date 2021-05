In der 20. Folge unserer laufenden Serie „Meine Corona-Zeit“ verrät Santüns, der gerade in der Endphase seiner Masterarbeit steckt, dass er die Schönheiten der Natur für sich neu entdeckt hat. Wie nah ist Ihnen das Virus bislang gekommen? Jan Santüns: Allzu nah ist mir das Virus nicht gekommen. Im familiären Umkreis arbeiten viele in sozialen Berufen. Bei meiner Mutter im Altenheim gab es zu Beginn der Pandemie einen Corona-Ausbruch. Gott sei Dank ist da aber alles gut gegangen.