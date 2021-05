Gänsehaut-Erlebnisse

Paderborn -

Von Jörg Manthey

Die globale Inklusionsbewegung „Special Olympics“ – sie hat Michael Tack mancherlei emotionale Gänsehautmomente beschert. „Die Atmosphäre bei diesen Wettkämpfen ist einmalig berührend“, schwärmt der 69-jährige Lippstädter, der den Inklusionssport bei TuRa Elsen hoffähig gemacht hat. So waren die Eröffnungsfeiern der Weltspiele in North Carolina (USA, 1999), in Dublin (Irland, 2003) oder vor 80.000 Zuschauern in Shanghai (China, 2007) „absolute Highlights in meinem Leben. Da bleibt einem der Atem weg. Nirgendwo wird das Miteinander so gelebt wie im Sport.“