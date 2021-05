Bastian Blos und der Olympia-Traum

In Osijek winkt sogar noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Blos könnte sich dort seinen Olympia-Traum erfüllen. „Das war eigentlich nicht geplant, und das sehe ich als Vorteil für mich, als Bonus. Ich hatte mir eher Chancen für Paris 2024 oder Los Angeles 2028 ausgerechnet. Corona und die Verschiebung der Spiele in Tokio haben es nun möglich gemacht.“ Markus Quickstern traut dem Elsener dieses Husarenstück zu. „Mit einem Sahnetag könnte er weit vorne landen.“ Im Ausscheidungsschießen der Damen schaffte es die Elsenerin Malin Wigger als Zwölftplatzierte nicht nach Osijek. Die drei Luftgewehrschützen, die Deutschland bei der Europameisterschaft ins Rennen schicken wird, sind coronabedingt diesmal in zwei Runden ermittelt worden.