„Angst vor einem Totentanz“

Vor Monaten hatten sich alle zehn Erstligisten darauf verständigt, die Spielzeit nur mit Zaungästen bestreiten zu wollen. Zu den Verfechtern eines Ligaspielbetriebes ausschließlich mit Zuschauerzulassung zählte und zählt auch weiterhin der TuS Sennelager. „Die Bundesligaspiele in Paderborn sind in erster Linie ein großes Familien-Event, bei dem alle Tennisfans die Gelegenheit bekommen sollen, Weltklasse-Tennis zu genießen“, erzählt Teammanager Marc Renner. Kinder würden auf der Anlage bespaßt, die Eltern könnten in Ruhe die Matches verfolgen, sich an Ständen über die „Szene“ informieren, Tennisartikel erwerben, in geselliger Runde fachsimpeln oder Kontakte knüpfen.