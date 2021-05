„Impfen ist der Schlüssel“

Wie nah ist Ihnen das Virus bislang gekommen? Jan Eisenstein: Zum Glück hatte ich noch keinen bekannten Fall in meiner Familie oder dem engeren Freundeskreis. Wir lassen uns auch alle regelmäßig testen, damit das so bleibt. Toi toi toi... Was überwiegt bei Ihnen: Vertrauen und Gelassenheit oder Unzufriedenheit und Frust? Eisenstein: Tatsächlich ist es ein Mix aus allem. Ich vertraue jedoch darauf, dass die Verabreichung der Impfstoffe bald zu einer Herdenimmunität und somit wieder zu mehr Freiheiten führt. Ich glaube daran, dass Impfen der Schlüssel ist, um bald wieder ein „normales“ Leben zu führen. Der Amateursport ruht seit Monaten. Ist er Ihrer Meinung nach ein Teil des Pro-blems oder ein Teil der Lösung? Eisenstein: Natürlich ist es für jeden Freizeit- oder Amateursportler schwierig, wenn ihm die Möglichkeit genommen wird, seiner Leidenschaft nachzugehen.