75 Sekunden höllisches Vollgas

Ihre selbst gesteckte Messlatte für den Bundeswettkampf lag hoch. Mehrere Wochen lang zeichnete die Sportlerin ihre Kür mit einer Kamera immer wieder auf, unzählige Sequenzen, und perfektionierte sie zusehends. Lohn der Mühen: Sie überzeugte die 40 Kampfrichter, die per Zoom-Meeting ihre Leistung mit 20,84 Punkten bewerteten. Damit war Frauke Ahrens in der mit 16 Sportlerinnen besetzten Klasse A3 das Maß aller Dinge. Die Zweitplatzierte (19,99) lag fast einen vollen Zähler dahinter; im Rope Skipping eine Welt. In ihrer mit Schwierigkeiten gespickten Freestyle-Kür gibt die Neuntklässlerin des Paderborner Pelizaeus-Gymnasiums 75 Sekunden lang Vollgas, und es sind wahrlich keine leisen 75 Sekunden. Dafür bürgt die musikalische Untermalung, nach der sie schon seit zwei Jahren springt: „Hell Ain‘t a Bad Place to Be“ (Die Hölle ist kein schlechter Ort) der australischen Hard-Rock-Band AC/DC. „Das Lied hat ein gutes Tempo. Und es macht Spaß, passend auf den Beat zu springen.“ Frauke Ahrens‘ Stärken liegen in den Multiples, den Mehrfachsprüngen.