Spaß ja, Punkte nein

Unter den 90 zugelassenen Besuchern befanden sich am Samstag auch Pitching Coach Matt Kemp (ein Spiel Sperre) und Marco Cardoso (zwei Spiele Sperre). Beide mussten so verspätet für ihre Disqualifikation bei der emotionalen 8:9-Heimniederlage gegen die Bonn Capitals im Oktober des Vorjahres büßen. Nadir Ljatifi (Rücken) konnte verletzungsbedingt nicht mitwirken. Das Fehlen dreier Leistungsträger wollte Jendrick Speer aber nicht als Entschuldigung für den Fehlschlag gelten lassen. „Wir haben genug andere gute Spieler.“ Beim 1:6 konnte der Gastgeber in der Offensive nicht an die positive Testspielleistung in Dortmund anknüpfen. Insgesamt glückten bloß fünf Hits. Headcoach Jendrick Speer zählte 15 Strikeouts (von 27 möglichen) sowie drei Errors. Für die Stealers war es im dritten Spiel das erste Erfolgserlebnis. Als ihr Matchwinner durfte sich Alex Valdez feiern lassen, Hamburgs Neuzugang mit niederländischem Pass. Er verbuchte 13 Strikeouts. Dafür fand Paderborns Starting Pitcher Benjamin Thaqi nicht gut in die Partie.