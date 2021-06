Sonderlob für Cardoso

Im ersten Match traten die Untouchables wacher und lockerer auf als noch in der Vorwoche. Sie trafen auf einen Gegner, der an Fronleichnam zweimal deutlich gegen die Bonn Capitols verloren hatte und so von der Tabellenspitze gepurzelt war. Nach einem punktlosen ersten Durchgang sorgte Finn Bergmann mit dem ersten Homerun der Saison für die Initialzündung. „Finn hat unseren Motor angeworfen“, lobte Headcoach Jendrick Speer die Aktion des 21-jährigen Infielders. 17 Hits legten den Grundstein: Angeführt vom soliden Pitcher Florian Seidel, spielten sich die Platzherren in der Folge in einen kleinen Flow.