Scharmede/Thüle (WB). Der SC Concordia Scharmede und der VfL Thüle gehen im Fußball gemeinsame Weg, starten von der kommenden Saison an als Spielgemeinschaft Scharmede/Thüle und nehmen mit drei Mannschaften den Spielbetrieb auf. Neuer Trainer wird Willi Rocker, der aktuell noch beim B-Ligisten VfB SR Holsen an der Seitenlinie steht.

»Gespräche zwischen den Vorständen beider Vereine waren erfolgreich und es konnten alle wichtigen Rahmenbedingungen vertraglich festgehalten werden. Die Spielgemeinschaft ist der nächste logische Schritt für beide Vereine. Die Vorstände arbeiten bereits seit mehreren Jahren sehr gut zusammen, die Sportplätze liegen mit dem Stangenweg sogar an der gleichen Straße und die Distanz zwischen dem Sportplatz des SCC und des VfL beträgt gerade einmal knapp zwei Kilometer. Perfekte Voraussetzungen für eine Kooperation sind also gegeben«, schrieben beide Vereine jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Kooperation vor 15 Jahren begonnen

Bis auf die Mannschaften der Senioren spielten bereits alle Jugendmannschaften sowie die Ü32 in der Spielgemeinschaft. Der letzte Schritt ist nun mit dem Zusammenschluss der Seniorenmannschaften erfolgt. »Die Dörfer Scharmede und Thüle werden ab dem Sommer also gemeinsam um Punkte kämpfen und möglichst viele Siege feiern«, hoffen die beiden Vereinsvorstände.

Begonnen wurde mit der Kooperation der beiden Vereine bereits vor etwa 15 Jahren mit der C-Jugend. Dort feierte die SG Scharmede/Thüle direkt die Kreismeisterschaft. Seitdem hat man beim SCC und beim VfL ausschließlich gute Erfahrungen mit der Spielgemeinschaft und dem jeweiligen Kooperationspartner gemacht.

Nach den anstehenden Jubiläen in Thüle und Scharmede (beide Vereine bestehen seit 1919 und feiern in diesem Jahr Ihren 100. Geburtstag), wird ab Sommer mit der Spielgemeinschaft im Seniorenfußball gestartet.

Willi Rocker wird Trainer

Die Planungen für die neue Saison 2019/2020 laufen schon seit einigen Wochen auf Hochtouren. Im ersten Jahr sollen drei Mannschaften für die SG an den Start gehen. Besonders froh ist man in beiden Vorständen, dass eine der wichtigsten Personalien frühzeitig geklärt werden konnte. Als Trainer für die neu gebildete 1. Mannschaft der SG Scharmede/Thüle konnte Willi Rocker verpflichtet werden. In Scharmede und Thüle ist man sich sicher, mit dem 31-jährigen B-Lizenz-Inhaber einen guten Trainer für die neu zusammengesetzte Mannschaft gefunden zu haben.

Auf die beiden Vereine wartet zunächst aber noch eine schwierige Rückrunde. Die Trainer und Co-Trainer der übrigen Mannschaften sowie weitere Neuigkeiten zur Spielgemeinschaft wollen die Vereine »zu gegebener Zeit« bekanntgeben.