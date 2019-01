Premiere in Verne: 43 Teilnehmer im Alter von 13 bis 43 Jahren haben in Verne den Salzkottener Stadtmeistertitel und zugleich die Vorrunde des Westfalenpokals in der Fußballsimulation Fifa 19 ausgespielt. Foto: Elmar Neumann

Von Elmar Neumann

Verne (WB). An einem verregneten Tag im beschaulichen Verne erstrahlt die Sporthalle des SC Rot-Weiß im Angesicht einer solchen Fülle von Stars: Hier duelliert sich der FC Bayern mit Paris, an anderer Stelle Juventus Turin mit dem SC Paderborn 07. Bei der Premiere der Salzkottener eFootball-Stadtmeisterschaft tauchen 43 Konsolenkicker in die virtuelle Fußballwelt ab. Sie spielen nicht nur für sich, sondern auch für mehr Anerkennung.

Das in enger Kooperation zwischen der Marketing GmbH des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen und dem SC RW Verne – Heimatverein des FLVW-Vizepräsidenten Manfred Schnieders – organisierte Event war zugleich ein Vorrundenturnier des neu geschaffenen Westfalenpokals. 43 Teilnehmer im Alter von 13 bis 43 Jahren nahmen die Controller in die Hand, um in der Fußballsimulation »Fifa 19« den Sieger zu ermitteln. Im Finale setzte sich Tornike Anidze gegen Louis Sprick durch. Rang drei ging an Daniel Elit. Auf die Besten wartet im Herbst die Teilnahme am Westfalenpokalfinale, das in der Arena »Auf Schalke« stattfindet.

Jungen Leuten eine weitere Perspektive im Verein bieten

Ob Echtzeitstrategiespiele, Ego-Shooter oder Sportsimulationen – in den USA, Südkorea, China und Brasilien füllen die Vergleiche an Konsolen und PCs längst riesige Arenen, ist der Kampf um Millionenpreisgelder als Sport akzeptiert. In Deutschland sind selbst kleine Turniere wie in Verne, wo die Sieger mit einem Pokal und einem Trikot belohnt wurden, keine Selbstverständlichkeit. Während sich Traditionalisten wie der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke klar als eSport-Gegner positioniert haben (»Das ist vielleicht modern. Ich finde das aber komplett scheiße«) und sich viele Verbände zieren, dürfen sich die Gamer auch über solche Impulse freuen. Die Absicht hinter der Idee formuliert Schnieders wie folgt: »Das sind erste Schritte einer Pilotphase, an der sich zunächst drei Landesverbände beteiligen. Wir wollen auf diese Weise versuchen, jungen Leuten im Verein eine Perspektive abseits der bekannten Sportarten zu bieten und hoffen, damit im Idealfall einen neuen Weg auf dem schwierigen Gebiet der Mitgliederbindung- und gewinnung zu gehen.«

" „Der eine oder andere Funktionär tut sich noch etwas schwer.“ Manfred Schnieders "

Beim Deutschen Olympischen Sportbund hingegen überwiegen weiterhin die kritischen Stimmen. Dem DOSB fehlt eine »eigene sportartbestimmende motorische Aktivität«. Darüber hinaus weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass die Weltgesundheitsbehörde Videospielen als potenziell suchtgefährdende Tätigkeit und damit als Gesundheitsgefahr einstufe. Gemein ist DOSB, IOC und DFB die Ablehnung aller Spiele, die in Richtung Ego-Shooter gehen – so taktisch und motorisch komplex die Anforderungen auch sein mögen. Sie ständen im klaren Widerspruch zu den ethischen Werten des Sports. Auch Schnieders sagt: »Von Ballerspielen halte ich gar nichts.« Aber mit Blick auf Sportsimulationen wie Fifa oder die konkurrierende Serie Pro Evolution Soccer sagt er: »Der eine oder andere Funktionär tut sich noch etwas schwer damit, diese Art der Freizeibeschäftigung als Sport zu akzeptieren, aber über kurz oder lang werden die Befürworter die Oberhand gewinnen. Wenn wir nicht noch mehr junge Mitglieder verlieren wollen, dürfen wir uns dieser Entwicklung auf keinen Fall verschließen, sonst sind wir irgendwann völlig außen vor.«

Landessportbund NRW stellt einen hauptamtlichen Mitarbeiter ein

Ein gutes Beispiel dafür, dass Schnieders mit seiner These richtig liegen dürfte, gibt der Landessportbund ab. Noch im Mai 2018 hieß es von Seiten des LSB NRW: »eSport ist ein virtuelles Phänomen und Teil einer modernen Jugendkultur, aber eindeutig kein Sport.« Im Januar 2019 steht fest, dass der LSB einen hauptamtlichen Mitarbeiter für den Bereich eSport einstellen wird. Und es tut sich immer mehr: Speziell die Anhänger der eFootball-Sparte nehmen begeistert zur Kenntnis, dass am Mittwochabend der Anstoß der Virtual Bundesliga (VBL) erfolgt ist. 22 Clubs aus der Bundesliga und der 2. Liga spielen in der von der Deutschen Fußball Liga und Hersteller EA Sports gegründeten VBL Club Championship den Deutschen Meister im eFootball aus. Arminia Bielefeld ist mit dabei, der SC Paderborn 07 nicht.

Profis verzeichnen bis zu 400 Aktionen pro Minute

Wer in Paderborn nach Befürwortern sucht, wird wenig überraschend an der Universität fündig. Seit März 2018 gibt es dort ein Team, das nach einer Umbenennung ab Ende Januar mit eigenem Logo unter dem Namen Paderborner eSport firmiert. Unter der Regie von Lucas Quehl (1. Vorsitzender) und Lukas Schuster (2. Vorsitzender) sind Akteure in fast allen Ausprägungen der virtuellen Spielewelten mit von der Partie. Flankiert werden die Bestrebungen von Jürgen Janke (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn). Die Frage, ob es sich bei eSport um Sport handelt, stellt sich für sie nicht. Vielmehr sagt Quehl: »Zu viele Leute denken immer noch an den klassischen übergewichtigen Zocker, der mit Energydrinks und Pizza den ganzen Tag vor dem PC verbringt. Aber das Leben eines modernen, ambitionierten Gamers hat viel mehr mit anerkanntem Sport zu tun als mit dem Klischee. Profis haben bis zu 400 Aktionen pro Minute und kommen richtig ins Schwitzen.«