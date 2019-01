Paderborn (WB). Beim Ironman 70.3 in East London hat sich Elmar Sprink einen der begehrten Plätze für die Weltmeisterschaft auf der Mitteldistanz gesichert. Diese wird in diesem Jahr am 7. September im französischen Nizza ausgetragen.

Für die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21.1 Kilometer Laufen benötigte Sprink 5:08 Stunden und landete damit auf Platz 157 von 1618 Teilnehmern, die das Ziel erreichten. »Die Bedingungen hier waren schon verrückt«, so Sprink.

Am Rennmorgen hatte der Veranstalter die Schwimmstrecke aufgrund starken Wellengangs auf 1250 Meter gekürzt. »Da ich früher auch ab und an mal Wellenreiten war, hatte ich mit dem unruhigen Wasser keine großen Probleme«, sagte der gebürtige Salzkottener. Auf den 90 Radkilometern mussten die Teilnehmer knapp 1200 Höhenmeter überwinden. Hinzu kam starker Wind, der den Athleten nicht nur auf dem Rad, sondern auch beim Laufen Probleme bereitete. Auf dem abschließenden Halbmarathon ging es dann gleich hügelig weiter. Auch hier ging es nicht komplett flach zu. »Es sollte eigentlich ein netter Road Tripp mit zwei Freunden werden. Ich hatte im Winter auf dem Rad nur indoor trainiert und wusste so gar nicht, wie ich drauf bin. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich mich als Herztransplantierter hier in Südafrika qualifizieren konnte. Hier, wo 1967 das erste Herz transplantiert wurde«, sagte der 47-Jährige.

Auf dem Heimweg startet Sprink am kommenden Freitag noch beim Ironman 70.3 in Dubai, bevor es am Sonntag wieder in die Heimat geht.