Bei den Berichten über die Aktivitäten im Jahr 2018 hob Sandra Zimmermann für die Jazztanzabteilung die wieder steigenden Zahlen tanzender Kinder hervor. Birgit Salmen berichtete von den ältesten Sportlerinnen und Sportlern, die sich ein Mal in der Woche im Bürgerhaus zur Übungsstunde treffen und mit voller Begeisterung bei der Sache sind. Ein besonderes Augenmerk richtete Fußballobmann Wolfgang Hecker auf die große Zahl der Kinder- und Jugendmannschaften. Durch die vorbildliche Jugendarbeit gehört der SVU zu den elf mannschaftsstärksten Vereinen im Fußballkreis Paderborn. Die zahlreichen ehrenamtlichen Jugendtrainer leisten eine vorbildliche Arbeit. Neben den Übungseinheiten stehen im Jugendbereich natürlich auch andere Aktivitäten auf dem Programm. Zu Beginn des abgelaufenen Jahres hatten einige Kicker als Einlaufkinder beim Pokal-Achtelfinalspiel des SC Paderborn gegen den FC Bayern München in der Benteler-Arena ihr größtes Highlight 2018. Der mehrfache Besuch von Spielen des SCP, Fahrten zu Länderspielen, Schwimmen und Bowling gehörten ebenfalls zu den Aktivitäten. Aber auch bei einigen Arbeitseinsätzen zeigten sich die Jugendlichen erfreulich engagiert.

Im Seniorenbereich wurden die Frauenmannschaft und dritte Herrenmannschaft nach Ende der vergangenen Saison nicht mehr für den Spielbetrieb gemeldet, da die personelle Situation keine andere Möglichkeit zuließ. Mit dem Abstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga C und dem siebten Platz der Ersten in der Kreisliga A endete die Saison 2017/18. In der neuen Saison geht es für die erste Mannschaft als Tabellenletzter nur um den Klassenerhalt in der A-Liga, die zweite Mannschaft belegt einen guten Mittelfeldplatz in der Kreisliga C. Hecker bedankte sich bei Christian Essers und Jürgen Friedrich mit einem Präsent für mehr als ein Jahrzehnt im Frauenfußball geleistete Arbeit.

Im Anschluss gab Kassierer Dierk Christoph einen erfreulichen Bericht ab, so dass der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Geschäftsführer Günter Michaelis stellte anschließend die neue Satzung vor, die durch die anwesenden Mitglieder einstimmig verabschiedet wurde.

Unter dem Punkt Ehrungen rief der Vorsitzende Hubert und Werner Mertens nach vorne, die dem Verein gemeinsam 100 Jahre die Treue halten. Sie wurden mit einer Urkunde für je 50 Jahre Mitgliedschaft sowie mit der Silbernen Ehrennadel geehrt. Markus Plückebaum und Gabriele Pieper sind seit 40 Jahren Mitglied und Thorsten Keck wurde für 25 Jahre geehrt. Für 35 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft erhielt Wolfgang Hecker selbst die Goldene Ehrennadel. Zum Schluss bedankte sich Laufs bei allen ehrenamtlichen Helfern, ohne die ein reibungsloser Ablauf nicht möglich wäre.