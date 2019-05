Von Elmar Neumann

Thüle (WB). Sie hatten ganz, ganz leise darauf gehofft, den Heimvorteil auf ihrem Platz in Salzkotten-Thüle für eine sensationelle Wende im Kampf um den Klassenverbleib nutzen zu können, aber die Aufsteigerinnen vom Golf Club Paderborner Land kamen auch am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga Nord nicht über den fünften und letzten Platz hinaus.

Der direkte Wiederabstieg zeichnet sich früh ab, doch wer glaubt, dass die vermeintlich frustrierende Perspektive für schlechtere Laune sorgen könnte, sieht sich arg getäuscht. Stattdessen wird das bisherige Abschneiden des Außenseiters ausgesprochen realistisch eingeordnet.

»Die Mannschaft liefert das ab, was sie kann. In der Regionalliga würden wir mit den Ergebnissen eine sehr gute Rolle spielen, aber in der 2. Liga sind die Gegnerinnen doch ein Stück weit weg«, sagt der Clubmanager Ralf Niggemeier. Das gilt vor allem für die Damen des GC Hannover, die nach dem ersten auch den zweiten Spieltag dominierten und Resultate sammelten, die tief beeindruckten. In den Einzeln kamen die fünf gewerteten Spielerinnen auf ein Gesamtergebnis von +3 und das wusste Niggemeier schnell sehr anschaulich einzuordnen: »Das ist – wie die nur vier Schläge über Par in den Vierern – der Wahnsinn. Damit wäre Hannover selbst in der 1. Liga ganz weit vorne und das zeigt, wie stark diese Gruppe ist.«

76 Schläge – Leonie Köhler gelingt eine Handicap-Unterspielung

Starke Auftritte hatte aber auch das alte und neue Schlusslicht zu bieten. In den Einzeln war es insbesondere Leonie Köhler, die zu glänzen wusste. Der 19-Jährigen gelang auf der rot-gelben Kurskombination (Par72) – wie Teamkollegin Ann-Christin Herrmann – eine 76er-Runde. Damit unterspielte sie ihr Handicap von 8,6 deutlich. Dass diese 76 in der Einzelwertung nur zum geteilten 14. Platz reichte, sagt ebenfalls eine Menge über die Qualität des Spiels der Konkurrenz aus. Sarah Knitter, Hannah Nietzsch (geteilter 24. Platz/je 82), Annette Reus (27. Platz/83) sowie die nicht komplett fitte Charlotte Broermann (28. Platz/84/Streichergebnis) fanden sich im letzten Viertel des 30 Damen umfassenden Feldes wieder.

In den am Nachmittag folgenden Vierern durften sich die Gastgeberinnen aber über ein auch im Gesamtvergleich glänzendes Ergebnis freuen. Ann-Christin Hermann und Leonies Mutter Meike Köhler produzierten in effizienter Zweisamkeit eine 74 und verbuchten die zweitbeste aller Runden. Lediglich ein Gespann – natürlich aus Hannover – benötigte noch einen Schlag weniger. Sophie Isabell Greeve und Charlotte Broermann brachten derweil eine 80, Hannah Nietzsch und Sarah Knitter eine 82 und damit das Streichergebnis mit ins Clubhaus.

" „Die Mädchen werden weiter alles geben.“ Ralf Niggemeier "

Vor zwei Wochen, zum Auftakt beim Wentorf-Reinbeker GC, hatten 23 Schläge zwischen den viertplatzierten Gastgeberinnen und der jungen Formation aus Thüle gelegen, beim Heimspiel waren es immerhin neun Schläge weniger, die das Team von Trainer Björn Herbarth vom vorletzten Platz trennten. Hält dieser Trend an, ist an den verbleibenden drei Spieltagen zumindest einmal der vierte Platz drin. Der Abstieg erscheint unvermeidbar, aber ans Aufgeben denkt niemand. »Die Mädchen werden weiter alles geben. Vielleicht belohnen sie sich für ihren Einsatz ja tatsächlich mal mit einem anderen Tagesergebnis als dem fünften Platz – abwegig ist das nicht und verdient hätten sie es allemal«, sagt Niggemeier.

In der Tabelle nach dem zweiten Spieltag führt der GC Hannover (10 Punkte/+51) vor dem Club zur Vahr (8/+71), dem GC Altenhof (6/+90), dem Wentorf-Reinbeker GC (4/+104) und dem GC Paderborner Land (2/+141).