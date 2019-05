Von Johannes Büttner

Dazu war nicht nur die VfL-Familie in die Thüler Mehrzweckhalle eingeladen worden, sondern auch alle Thüler Vereine und Abordnungen der Nachbarklubs aus Scharmede, Holsen, Verne, Tudorf, Salzkotten, Upsprunge, Mantinghausen und Verlar.

VfL! Nicht VfB!

Die Feier startete mit einer Überraschung für fünf verdiente VfLer. Nachdem der Kreisvorsitzende Dietmar Ape und der Ehrenamtsbeauftragte Josef Höwelkröger dem VfL-Vorsitzenden Hans-Josef »Toni« Kamp die obligatorischen Jubiläumsurkunde seitens des Verbandes und des DFB überreicht und dabei festgestellt hatten, dass auf der DFB-Urkunde der Verein nicht als VfL, sondern als VfB bezeichnet wurde, gab es die Silberne Ehrennadel des FLVW für Franz-Josef Bertelsmeier, Heiner Käuper und Wilfried Remmert.

Hans-Josef Kamp ist seit 1986 ehrenamtlich für den Verein im Einsatz

Seit 1986 ist der Vorsitzende Hans-Josef Kamp ehrenamtlich für seinen VfL im Einsatz. Der 66-Jährige war und ist nicht nur sportlich aktiv, sondern leitet auch seit vielen Jahren mit viel Weitsicht die Geschicke des Clubs. Zum Dank für 33 Jahre Ehrenamt im VfL erhielt er die DFB-Verdienstnadel. Eine weitere hochrangige Ehrung wurde Heinz-Josef Lohre zuteil. Seit 28 Jahren leitet er die Tennisabteilung im VfL. Zum Dank überreichte ihm der Vizepräsident des Westfälischen Tennisbundes, Elmar Schlüter, die Bronzene Ehrennadel des Verbandes.

" „Die Kinder und Jugendlichen nie außer Acht lassen.“ Dietmar Ape "

In einer Talkrunde stellten sich Bürgermeister Ulrich Berger, Ortsvorsteherin Maritheres Strunz, der Kreisvorsitzende Dietmar Ape, der VfL-Vorsitzende Hans-Josef Kamp, der Stadtsportverbandsvorsitzende Dr. Thomas Real und der Präsident des Kreissportbundes, Diethelm Krause, den Fragen des Moderators Jan Mattheis, der als GOP-Künstler auch einen Teil des Unterhaltungsprogramms gestaltete, zu Themen um den lokalen Sport. Dabei freute sich Berger über die gute Unterstützung seitens der Vereine, wodurch sich die städtischen Sportstätten in einem guten Zustand befänden. Er erinnerte an die anstehenden Investitionen bei den Neugestaltungen einiger Sportanlagen im Stadtgebiet. Ortsvorsteherin Strunz beschrieb den VfL als einen »wichtigen Motor« im Thüler Vereinsleben – für alle Altersgruppen. Als einen Beleg für den Zusammenhalt aller Vereine nannte Hans-Josef Kamp den guten Besuch bei und das große Interesse an der Jubiläumsveranstaltung. Seitens des Stadtsportverbandes wünschte sich Dr. Thomas Real, dass die Jugend noch mehr Zugang zu den Sportvereinen fände. Das Mit- und Füreinander stellte Dietmar Ape in den Mittelpunkt. »Wir dürfen bei unserer Zukunftsausrichtung die Kinder und Jugendlichen nie außer Acht lassen«, mahnte er. KSB-Chef Diethelm Krause lobte das große Breitensportangebot in den Vereinen, regte aber auch an, vermehrt Angebote für Personen über 55 Jahre anzubieten.