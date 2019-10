Von Hans Büttner

Tudorf (WB). Spielgemeinschaften sind heuer im Fußball eine Notwendigkeit. Vor 100 Jahren waren sie in Tudorf bereits eine Selbstverständlichkeit. Sportfreunde aus den beiden Dörfern Obern- und Niederntudorf gründeten 1919 aus einem Turn- und einem Fußballverein einen Sportverein: den heutigen Turn und Sportverein TSV Tudorf. Der mit mehr als 1000 Mitgliedern größte Sportverein im Salzkottener Stadtgebiet hat am Samstagabend mit einem feierlichen Kommers in der Tudorfer Kleeberghalle sein Jubiläum gefeiert.