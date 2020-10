Heimische Reiter dominieren

Der Reiterverein Salzkotten startete mit einem modifizierten Herbstturnier in die Hallensaison 2020/2021. Statt wie in den vergangenen Jahren ein reines Springturnier durchzuführen, entschied sich der im September neu gewählte Vorstand zusätzlich auch noch Dressurprüfungen auszuschreiben. „Wir sind dankbar, unser Traditionsturnier mit Hilfe eines durchdachten Hygienekonzeptes in dieser Weise organisieren zu können. Die Akzeptanz bei den Teilnehmern ist sehr hoch und wir freuen uns über das hervorragende Nennergebnis,“ lautete das Fazit von Stephanie Sprick-Schütte, Vorstandsmitglied und Hygienebeauftragte des RV Salzkotten. Von Donnerstag bis Sonntag zeigten die Teilnehmer Reitsport auf hohem Niveau. Aufgrund des Infektions- und Hygieneschutzes wurden Zuschauer nicht zugelassen, außerdem wurden auf die Siegerehrungen und die Ehrenpreise verzichtet.

Holtgräve-Osthues dominiert

Den Auftakt am Donnerstag machten die Nachwuchspferde mit Prüfungen bis zur Klasse M. In der Springpferdeprüfung M* gewann in der ersten Abteilung die für den ausrichtenden RV St. Georg Salzkotten startende Christine Siegmund mit der Wertnote 8,6. Die folgende Abteilung dominierte Sebastian Holtgräve-Osthues vom RV Delbrück mit Old Flash. Er sicherte sich den Sieg mit der Note 8,4. Ein weiterer erster Platz folgte in der Springprüfung M* mit Con Caneau. Andreas Hassenburger vom RV Salzkotten folgte auf dem Silberrang. Abteilung zwei dieser Prüfung führte Henning Athens vom RV Delbrück an. An zweiter Stelle platzierte sich für den RV Salzkotten Matthias Prior.

Der Turnierfreitag stand fast vollständig im Zeichen des Dressursports mit Wettbewerben bis zur Klasse S. Die Reiterinnen des RV Altenautal waren in den höheren Klassen das Maß aller Dinge. Allen voran Pia Piotrowski, die mit ihren lektionssicheren Ritten die Konkurrenz auf die Plätze verwies. In der M*-Dressur gewann sie mit Dark Lord vor ihrer Vereinskollegin Katharina Hemmer auf De Royal. Auch in der S*-Dressur überzeugte Piotrowski die Richter. Hier siegte sie mit Dux. Anna Schölermann vom RV Altenautal kam auf Rang drei. Das Salzkottener Nachwuchstalent Etienne de Sainte Fare belegte in einer Trensen-L* auf einen Silberrang.

Goldstein Temborius siegen

Der Springsport stand am Samstag und Sonntag wieder im Mittelpunkt des Herbstturniers. Nele Goldstein vom RV Büren und Franziska Temborius freuten sich über ihre Siege in einem L-Springen. Die Amazone vom RV Salzkotten holte sich auch den Bronzerang in einer M*-Prüfung. Henning Athens belegte im Stilspringen M* mit Nickey für den RV Delbrück den Silberrang.

Reimund Peitz vom RV Westenholz und Caroline Clemens vom RV Delbrück beendeten ein M*-Springen jeweils mit dem zweiten Platz. Die ebenfalls für den RV Delbrück aktive Mina Loke sicherte sich am Sonntag in einer M*-Prüfung den Sieg.

Alle weiteren Ergebnisse finden sich im Internet unter www.equi-score.de