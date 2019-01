Der ProA-Ligist wird jetzt noch einmal tätig und versuchen, die personellen Probleme schnell zu lösen: »Natürlich reißt Benzingers Ausfall eine Lücke ins Team, die wir schließen wollen. Wir suchen dafür bereits intensiv nach einer geeigneten Nachverpflichtung für den Rest der Saison, die wir auch schon in den kommenden Tagen bekannt geben werden«, sagte der Headcoach und appellierte aber auch an sein Team und an die eigenen Anhänger: »Grant hat im Laufe der bisherigen Spielzeit als Topscorer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Gerade deswegen wird jeder Spieler noch ein paar Prozent mehr an zusätzlicher Energie mobilisieren müssen. Darüber hinaus setzen wir jetzt in dieser wichtigen Phase der Saison umso mehr auf die Unterstützung unserer Fans bei den noch anstehenden Heimspielen!«

Benzinger entwickelte sich als Topscorer zum wichtigen Schlüsselspieler

Der US-Amerikaner Grant Benzinger wechselte im Sommer 2018 von den Wright State Raiders der University Dayton/Ohio nach Paderborn und startete bei den Uni Baskets seine Profikarriere. Im Laufe der aktuellen Saison entwickelte er sich als Topscorer zum wichtigen Schlüsselspieler mit beeindruckenden Statistiken.