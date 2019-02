Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Als Headcoach Uli Naechster während des wöchentlichen Pressegesprächs im Zusammenhang mit dem direkt neben ihm sitzenden Matt Klinewski den Ausdruck »Klassenclown« fallen lässt, übt sich der US-Boy in gespielter Empörung und muss doch ganz breit grinsen. Neben den sportlichen Vorzügen, die der Power Forward der Uni Baskets zu bieten hat, ist es genau diese herzliche Art, die der Cheftrainer an dem 23-Jährigen so schätzt.

»Matt hat eine extrem positive Ausstrahlung, ist immer fröhlich, immer höflich – einfach ein sehr angenehmer Typ, der in unserem Team seine Nische gefunden hat und in kürzester Zeit zu einem ganz wichtigen Bestandteil geworden ist«, sagt Naechster. Seit Anfang August ist Klinewski nun Paderborner. Am Samstagabend (20 Uhr, Sportzentrum Maspernplatz) wartet mit dem Spiel gegen den formstarken Tabellendritten Rostock Seawolves der 24. Einsatz im Baskets-Trikot. Auf dem Parkett bescheinigt der Coach dem Kämpfer »ein normales Rookiejahr mit einigen richtig guten Spielen«. Wie sich der 2,03-Meter-Mann abseits des Courts eingelebt hat, das hält Naechster aber für außergewöhnlich: »Man kennt das ja anders. Es gibt nicht wenige Amerikaner, die sich im ersten Jahr sehr schwer tun. Aber bei Matt kann davon wirklich keine Rede sein.«

" „Es ist schön, wie sie auch über den Tellerrand hinaus blicken.“ Uli Naechster "

Neben seinem offenen Wesen gibt es noch einen zweiten Grund, der ihm den Einstieg in das erste Profijahr erheblich erleichtert hat. Dieser trägt den Namen Victoria Smith. »Tori« hat ihren Verlobten von den USA nach OWL begleitet, bei den Regionalliga-Volleyballer­innen des SC GW Paderborn ihr eigenes Betätigungsfeld und auf Anhieb Anschluss gefunden. »Die beiden sind in erstaunlicher Geschwindigkeit ein Teil der Paderborner Community geworden. Es ist schön zu sehen, wie sie auch über den Tellerrand hinaus blicken, dass sie schon viel von Europa gesehen haben und das Unternehmen Paderborn einfach sehr offen angegangen sind«, sagt Naechster. Die Zeit ohne Basketballkorb und Volleyballnetz vertreibt sich das Paar unter anderem mit ersten Schritten auf den Gebieten, die die mittelfristigen beruflichen Pläne berühren. »Tori« hat dank der Unterstützung von Baskets-Co-Trainer Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger, dem Leiter des Sportmedizinischen Instituts, Erfahrung in der Leistungsdiagnostik gesammelt, Matt hat Reinsbergers Frau, Oberärztin Dr. Friederike Reinsberger, im Brüderkrankenhaus St. Josef begleiten dürfen. »Wir genießen es, die tolle Zeit hier mit so wichtigen Erfahrungen verbinden zu können«, sagt Klinewski.

" „Wir genießen die tolle Zeit und die wichtigen Erfahrungen.“ Matt Klinewski "

Am 29. Juni geht’s dann zurück in die Heimat. Etwas später soll die Hochzeit folgen, zu der sich der aus New Jersey stammende Ehemann in spe jede Menge Gäste aus Paderborn wünscht. Noch aber liegt die Konzentration auf den Uni Baskets, mit denen er in den verbleibenden sieben Begegnungen das Unmögliche möglich machen möchte. So gering die Chance auf das Erreichen der Play-off-Plätze auch ist – der Absolvent des Lafayette College (Easton/Pennsylvania) hat die Hoffnung längst nicht aufgegeben: »Wir tragen vier der letzten sieben Spiele zuhause aus. Wenn wir die gewinnen, uns auch auswärts noch ‘was gelingt und uns die Konkurrenz hilft, reicht das vielleicht.« Eine komplizierte Rechnung, die wohl nur lösbar erscheint, wenn man die Dinge so positiv sieht wie Matt Klinewski.